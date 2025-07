POL-EU: Die Polizei warnt vor einer aktuellen Betrugsmasche mit Geldanlagen

Bad Münstereifel-Iversheim (ots) - Am Mittwochabend (9. Juli) kam es gegen 22 Uhr zu einem Brand in einem Fabrikgebäude in der Straße Bendenweg in Bad Münstereifel-Iversheim. Der Brand brach im hinteren Bereich der Fabrikhalle aus. Vor Ort brannten zwei Container mit frisch gewaschener Wäsche. Die Rollcontainer wurden von der Feuerwehr sowie von Mitarbeitern der Fabrik aus dem Gebäude geschoben und konnten ...

