POL-WHV: Diebstahl eines Pedelecs am Vareler Bahnhof - Polizei bittet um Hinweise

Varel (ots)

Am Mittwoch, 10.09.2025, kam es im Zeitraum zwischen 13:00 Uhr und 22:00 Uhr zu einem Fahrraddiebstahl am Bahnhofsgelände in Varel.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Täter ein schwarzes Pedelec der Marke Excelsior, das der Geschädigte ordnungsgemäß am Fahrradstellplatz sowohl mit dem integrierten Bügelschloss als auch mit einem zusätzlichen Seilschloss gesichert hatte. Die Täter überwanden beide Sicherungen und nahmen das Rad mit. Aufgrund der Umstände ist davon auszugehen, dass sie sich über einen längeren Zeitraum mit dem Aufbruch der Schlösser beschäftigt haben dürften.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Diebstahl oder verdächtige Beobachtungen im Bereich des Bahnhofs gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Varel unter 04451/923-0 zu melden.

