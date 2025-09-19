PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Pkw und motorisiertem Krankenfahrstuhl in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Wie bereits berichtet kam es am Donnerstag (18.09.2025), gegen 15:56 Uhr, kam es auf der Ostfriesenstraße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Mini und einem motorisierten Krankenfahrstuhl. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren beide Fahrzeuge die Ostfriesenstraße in Fahrtrichtung Süden, als es in Höhe der Unfallstelle zu einer Kollision kam. Im Anschluss überschlagen sich beide Fahrzeuge mehrfach und kommen im wasserführenden Grabenzug neben der Fahrbahn zum Stillstand.

Der 20-jährige Fahrer des Pkw konnte sich eigenständig aus seinem Fahrzeug befreien und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der 60-jährige Fahrer des Krankenfahrstuhls aus Wilhelmshaven erlag trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Der Unfallort war für mehrere Stunden voll gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

