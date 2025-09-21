PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Pressemitteilung PK Varel 19.09. - 21.09.2025

Wilhelmshaven (ots)

Zetel - Diebstahl von Weidevieh

In der Zeit vom 18.09.2025, 20:00 Uhr, bis zum 19.09.2025, 09:00 Uhr, wurden von einer Weide in der Grenzstraße in Zetel zwei Kühe und zwei Kälber entwendet. Die Tiere wurden dazu vermutlich in einen schwarzen Transporter verladen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter Tel.: 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

