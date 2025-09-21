Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Pressemitteilung PK Varel 19.09. - 21.09.2025
Wilhelmshaven (ots)
Zetel - Diebstahl von Weidevieh
In der Zeit vom 18.09.2025, 20:00 Uhr, bis zum 19.09.2025, 09:00 Uhr, wurden von einer Weide in der Grenzstraße in Zetel zwei Kühe und zwei Kälber entwendet. Die Tiere wurden dazu vermutlich in einen schwarzen Transporter verladen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter Tel.: 04451-9230 in Verbindung zu setzen.
