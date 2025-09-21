Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand im Gewerbegebiet - Flutstraße aktuell gesperrt

Wilhelmshaven (ots)

Wilhelmshaven. Am Sonntag, den 21.09.2025, gegen 14:45 Uhr, wurde eine starke Rauchentwicklung im Gewerbegebiet gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand das Feuer in der Küche eines Taxiunternehmens. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden, ist jedoch noch nicht vollständig gelöscht. Personen wurden nach derzeitigem Stand nicht verletzt.

Die Flutstraße ist für die Dauer der Löscharbeiten voll gesperrt. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Die Ermittlungen werden nach Abschluss der Löscharbeiten aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell