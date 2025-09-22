Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand in Mehrfamilienhaus in Sande-Mariensiel

Sande (ots)

Am Sonntagabend (21.09.2025), gegen 20:38 Uhr, wurde der Brand einer Ferienwohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Umfangstraße in Mariensiel gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer im Badezimmer einer Wohnung im ersten Obergeschoss aus. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses konnten durch die eingesetzten Polizeikräfte rechtzeitig evakuiert werden. Kurz darauf übernahm die Feuerwehr die Löscharbeiten. In dem betroffenen Gebäude befinden sich insgesamt zehn Ferienwohnungen. Die brandbetroffene Wohnung ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Das genaue Schadensausmaß ist derzeit noch unklar. Personen wurden nach bisherigem Stand nicht verletzt. Die Brandursache ist bislang nicht geklärt, die Ermittlungen dauern an.

