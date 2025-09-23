Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Schortens (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 20. September 2025, 15:00 Uhr, bis Montag, 22. September 2025, 07:30 Uhr, wurde versucht, in ein Einfamilienhaus im Klosterweg in Schortens einzubrechen. Die Geschädigte stellte Hebelspuren an der Haustür fest. Nach der Begutachtung der Spuren konnte die Polizei feststellen, dass kein Zutritt zum Haus erfolgte.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell