Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus
Schortens (ots)
Im Zeitraum von Samstag, 20. September 2025, 15:00 Uhr, bis Montag, 22. September 2025, 07:30 Uhr, wurde versucht, in ein Einfamilienhaus im Klosterweg in Schortens einzubrechen. Die Geschädigte stellte Hebelspuren an der Haustür fest. Nach der Begutachtung der Spuren konnte die Polizei feststellen, dass kein Zutritt zum Haus erfolgte.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell