Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Wohnungsbrand in Wilhelmshaven - Ein Todesopfer und mehrere Personen mit Rauchgasintoxikationen

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, den 22.09.2025, meldete ein Radfahrer gegen 22:10 Uhr einem Wohnungsbrand im vierten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses in der Mitscherlichstraße. Einsatzkräfte der Feuerwehr Wilhelmshaven konnten sowohl das Schadensmaß und ein Übergreifen des Feuers auf andere Wohnungen durch intensive Löschmaßnahmen verhindern, zeitgleich nahmen Polizeieinsatzkräfte zügig Evakuierungsmaßnahmen vor. Leider konnte ein 75-jähriger Bewohner der Brandwohnung nur noch tot durch Einsatzkräfte der Feuerwehr geborgen werden. Sechs weitere Bewohner des Hauses erlitten eine Rauchgasvergiftung und wurden medizinisch versorgt. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandursache ist bislang nicht geklärt, die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

