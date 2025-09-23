Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Wohnungsbrand in Wilhelmshaven - Ein Todesopfer und mehrere Personen mit Rauchgasintoxikationen

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, den 22.09.2025, meldete ein Radfahrer gegen 22:10 Uhr einem Wohnungsbrand im vierten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses in der Mitscherlichstraße. Einsatzkräfte der Feuerwehr Wilhelmshaven konnten sowohl das Schadensmaß und ein Übergreifen des Feuers auf andere Wohnungen durch intensive Löschmaßnahmen verhindern, zeitgleich nahmen Polizeieinsatzkräfte zügig Evakuierungsmaßnahmen vor. Leider konnte ein 75-jähriger Bewohner der Brandwohnung nur noch tot durch Einsatzkräfte der Feuerwehr geborgen werden. Sechs weitere Bewohner des Hauses erlitten eine Rauchgasvergiftung und wurden medizinisch versorgt. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandursache ist bislang nicht geklärt, die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell