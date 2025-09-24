PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Sande (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Flur eines Mehrfamilienhauses und begaben sich anschließend in das 1. Obergeschoss. Dort öffneten sie mit einem bislang unbekannten Werkzeug die Wohnungstür der Geschädigten, die zuvor verschlossen war. Aus der Wohnung wurden insgesamt 720 Euro Bargeld sowie eine Spielekonsole entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

