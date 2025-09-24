Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Einbruch in Mehrfamilienhaus
Sande (ots)
Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Flur eines Mehrfamilienhauses und begaben sich anschließend in das 1. Obergeschoss. Dort öffneten sie mit einem bislang unbekannten Werkzeug die Wohnungstür der Geschädigten, die zuvor verschlossen war. Aus der Wohnung wurden insgesamt 720 Euro Bargeld sowie eine Spielekonsole entwendet.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.
