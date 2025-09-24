Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht auf Parkplatz in der Friederikenstraße

Wilhelmshaven (ots)

Zwischen Samstag, dem 20.09.2025, 15:00 Uhr, und Dienstag, dem 23.09.2025, 18:00 Uhr, parkte eine Fahrzeugführerin ihren Mitsubishi auf einem Parkstreifen in der Friederikenstraße in Wilhelmshaven. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie einen Schaden am Heck ihres Fahrzeugs fest. Die Schadenshöhe wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Der Verursacher oder die Verursacherin ist bislang unbekannt und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell