POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall zwischen drei PKW auf der B75 (Stadt Delmenhorst)

Am Freitag, 29. August 2025, gegen 17:00 Uhr, ereignete sich auf der B 75, in Fahrtrichtung Oldenburg, in Höhe der Anschlussstelle Stickgras ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW. Aufgrund stockenden Verkehrs bremsten auf dem rechten Fahrstreifen fahrende Fahrzeuge stark ab. Ein 33j. Mann aus Stade erkannte die Verkehrssituation zu spät, prallte auf den vor ihm fahrenden und schob diesen auf einen weiteren PKW. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, die Personen blieben unverletzt. Der Unfallverursacher wurde gebührenpflichtig verwarnt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf insgesamt 13.000 Euro.

