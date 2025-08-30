Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Nordenham - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 29.08.2025, gegen 21:56 Uhr, kontrollierten Beamte des PK Nordenham, in der Seefelder Straße in Nordenham, den 17-jährigen Fahrer eines KKR, da dieser mit hoher Geschwindigkeit die o. g. Straße befährt. Es wird eine Manipulation (Geschwindigkeit) am KKR vermutet. Bei der Kontrolle des Jugendlichen aus NHM wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Das KKR wurde zwecks Untersuchung beschlagnahmt. Der 17-jährige ist in der Vergangenheit bereits mehrfach wg. gleicher Delikte in Erscheinung getreten.

