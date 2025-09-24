Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Unfallflucht auf Parkplatz der VHS in Wilhelmshaven
Wilhelmshaven (ots)
Am Dienstag, den 23.09.2025, zwischen 13:30 und 16:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Volkshochschule (VHS) im Mühlenweg in Wilhelmshaven ein geparkter Opel Meriva am hinteren rechten Bereich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell