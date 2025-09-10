Freiwillige Feuerwehr Finnentrop

FW Finnentrop: Lenhauser Löschkids besuchen Rettungswache Finnentrop

Finnentrop (ots)

Im Rahmen ihres Übungsdienstes besuchten die Lenhauser Löschkids, die Kinderfeuerwehrgruppe der Einheit Lenhausen, vor kurzem die Rettungswache in Finnentrop. Die Mitarbeitenden des Rettungsdienstes führten die Kinder durch die Räumlichkeiten der Wache und erklärten ihre Aufgaben im Notfalleinsatz. Besonderes Interesse weckte die Besichtigung eines Rettungswagens, bei der die jungen Besucher einen Blick in den Innenraum werfen und die Ausstattung kennenlernen konnten.

Die Einsatzkräfte erläuterten anschaulich die Funktionsweise verschiedener medizinischer Geräte und beantworteten zahlreiche Fragen. Zum Abschluss erhielt jedes Kind ein kleines Andenken sowie die Möglichkeit, ein gemeinsames Erinnerungsfoto zu machen.

Die Löschkids und ihre Betreuer bedanken sich herzlich bei der Rettungswache Finnentrop für die freundliche Aufnahme und den informativen Einblick in die Arbeit des Rettungsdienstes.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Finnentrop, übermittelt durch news aktuell