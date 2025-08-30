PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Finnentrop

FW Finnentrop: Neues Kapitel für die Kinderfeuerwehr der Gemeinde Finnentrop

Finnentrop (ots)

Heute war es endlich soweit - die Kinderfeuerwehrgruppe der Einheit Finnentrop, die "Finnentroper Blaulichtbande", wurde offiziell gegründet!

Viele strahlende Kinderaugen, stolze Eltern und engagierte Feuerwehrleute feierten gemeinsam den Start unserer jüngsten Feuerwehr-Gruppe. Spielerisch lernten die Kids heute schon, wie Teamarbeit funktioniert und warum Helfen so wichtig ist.

Auch Bürgermeister Achim Henkel, die Gemeindekinderfeuerwehrwartin Stefanie Stracke-Pieper, der Leiter der Feuerwehr Thomas Klein, der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Thorsten Pauli und der Leiter des Bereiches Sicherheit und Ordnung Joachim Blume freuten sich über die zweite Einheit der Kinderfeuerwehr.

Von nun an starten viele spannende, lehrreiche und lustige Momente mit unseren Nachwuchs-Helden von morgen!

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Finnentrop
Pressesprecher

Lukas Tilke
Tobias Hilgering

E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-finnentrop.de
https://www.feuerwehr-finnentrop.de/

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Finnentrop, übermittelt durch news aktuell

