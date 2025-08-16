Freiwillige Feuerwehr Finnentrop
FW Finnentrop: Brennende Ballenpresse in Finnentrop-Heggen
Finnentrop (ots)
Eine brennende Ballenpresse auf einem Feld in Finnentrop-Heggen sorgte gestern Abend für einen Einsatz der Feuerwehr. Sowohl das landwirtschaftliche Gerät als auch die umliegende Freifläche konnten zügig durch die Feuerwehr abgelöscht werden. Die Wasserversorgung erfolgte durch Löschfahrzeuge im Pendelverkehr. Gegen 19:15 Uhr waren die Einheiten Bamenohl und Heggen mit dem Stichwort Feuer 2 alarmiert worden. Zudem unterstützen die Polizei, das DRK und der Rettungsdienst vor Ort. Insgesamt waren rund 30 Einsatzkräfte im Einsatz.
Rückfragen bitte an:
Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Finnentrop
Pressesprecher
Lukas Tilke
Tobias Hilgering
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-finnentrop.de
https://www.feuerwehr-finnentrop.de/
Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Finnentrop, übermittelt durch news aktuell