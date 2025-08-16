PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Finnentrop

FW Finnentrop: Brennende Ballenpresse in Finnentrop-Heggen

Finnentrop (ots)

Eine brennende Ballenpresse auf einem Feld in Finnentrop-Heggen sorgte gestern Abend für einen Einsatz der Feuerwehr. Sowohl das landwirtschaftliche Gerät als auch die umliegende Freifläche konnten zügig durch die Feuerwehr abgelöscht werden. Die Wasserversorgung erfolgte durch Löschfahrzeuge im Pendelverkehr. Gegen 19:15 Uhr waren die Einheiten Bamenohl und Heggen mit dem Stichwort Feuer 2 alarmiert worden. Zudem unterstützen die Polizei, das DRK und der Rettungsdienst vor Ort. Insgesamt waren rund 30 Einsatzkräfte im Einsatz.

