Freiwillige Feuerwehr Finnentrop

FW Finnentrop: PKW-Brand in Rönkhausen

Finnentrop (ots)

Am heutigen Samstag wurden die Einheiten Lenhausen und Rönkhausen zu einem gemeldeten PKW-Brand in die Lenscheider Straße nach Finnentrop-Rönkhausen alarmiert. Die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle fanden einen PKW vor, der in Vollbrand stand. Aufgrund der fortschreitenden Ausbreitung des Feuers wurde sofort mit der Brandbekämpfung unter Atemschutz begonnen. Auch auf die umliegende Vegetation hatten die Flammen bereits übergegriffen. Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung wurde ein Tanklöschfahrzeug der Einheit Heggen nachalarmiert. Im weiteren Verlauf wurde das ausgebrannte Fahrzeug mit Schaum abgedeckt, um ein erneutes Entzünden zu verhindern. Rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren mit einem Einsatzleitwagen, zwei Löschfahrzeugen, einem Tanklöschfahrzeug und einem Gerätewagen im Einsatz.

