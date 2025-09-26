Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Unfallflucht in der Gökerstraße
Wilhelmshaven (ots)
Am 22.09.25, zwischen 14.15 Uhr und 14.20 Uhr, kam es in der Gökerstraße, Höhe Hausnummer 77, zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein weißer Transporter vermutlich beim Vorbeifahren durch ein anderes Fahrzeug an der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seiner Mitteilungspflicht als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell