Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Brand in Wohnung, zwei Personen leicht verletzt

Ibbenbüren (ots)

Bei einem Brand in einer Wohnung an der Stralsunder Straße in Püsselbüren ist in der Nacht zu Donnerstag (11.09.25) eine Person leicht verletzt worden. Gegen 03.15 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, waren eine starke Rauchentwicklung und vereinzelte Flammen zu erkennen. Die Feuerwehr war bereits vor Ort und hatte mit den Löscharbeiten begonnen. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses hatten das Gebäude verlassen. Eine Bewohnerin wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht, ein weiterer Bewohner begab sich mit leichten Verletzungen selbst in medizinische Behandlung. Wie genau es zu dem Brand kam, kann noch nicht gesagt werden. Die Polizei hat die Wohnung beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

