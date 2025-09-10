Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Containereinbrüche auf Großbaustelle

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Nacht von Dienstag (09.09.), 18.00 Uhr bis Mittwoch (10.09.), 06.00 Uhr unbefugt Zutritt zu einer Großbaustelle an der Straße Am Schierfeld verschafft.

Die Täter sind auf noch unbekannte Art und Weise auf das umzäunte Baugelände gelangt, auf dem mehrere Firmen tätig sind. Dort öffneten sie gewaltsam mehr als 20 Container sowie einen Pkw. Was die Täter entwendet haben, ist noch unklar.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer in der angegebenen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell