Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Einbruch in Bürogebäude

Recke (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Dienstag (09.09.), 18.15 Uhr und Mittwoch (10.09.), 08.00 Uhr in ein Büro an der Straße Homeyers Hof eingestiegen.

Die Täter gelangten nach ersten Erkenntnissen in das Gebäude, indem sie ein Fenster aufhebelten. In den Räumlichkeiten öffneten sie diverse Schränke. Ob die Täter etwas entwendet haben, ist noch unklar.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der angegebenen Zeit etwas Auffälliges beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

