POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Rohbau, Zeugen gesucht
Ibbenbüren (ots)
In der Zeit zwischen Montag (08.09.), 23.00 Uhr und Dienstag (09.09.), 08.00 Uhr sind Unbekannte in einen Rohbau an der Gildestraße, kurz vor der Straße Dörnebrink eingebrochen. Die Täter hebelten ersten Ermittlungen zufolge ein Fenster auf. Aus dem Gebäude wurde eine Drohne gestohlen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Angaben dazu machen kann, wird gebeten, die Polizei in Ibbenbüren unter 05451/591-4315 zu kontaktieren.
