Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Rohbau, Zeugen gesucht

Ibbenbüren (ots)

In der Zeit zwischen Montag (08.09.), 23.00 Uhr und Dienstag (09.09.), 08.00 Uhr sind Unbekannte in einen Rohbau an der Gildestraße, kurz vor der Straße Dörnebrink eingebrochen. Die Täter hebelten ersten Ermittlungen zufolge ein Fenster auf. Aus dem Gebäude wurde eine Drohne gestohlen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Angaben dazu machen kann, wird gebeten, die Polizei in Ibbenbüren unter 05451/591-4315 zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

