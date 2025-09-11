Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, 82-Jähriger stürzt mit Krankenfahrstuhl, schwer verletzt

Emsdetten (ots)

Am Mittwochabend (10.09.25) gegen 17.30 Uhr ist ein 82-Jähriger aus Emsdetten auf der Sinniger Straße kurz vor der Straße Auf der Heide verunfallt.

Nach ersten Erkenntnissen überquerte der Senior mit seinem Krankenfahrstuhl die Sinniger Straße. Vermutlich unterschätzte er die Höhe der Bordsteinkante auf der gegenüberliegenden Straßenseite an der dortigen Bushaltestelle und fuhr dagegen. Dabei stürzte er aus dem Krankenfahrstuhl und verletzte sich schwer.

Am Unfallort wurde er von Zeugen versorgt. Ein Rettungswagen fuhr den Mann anschließend in ein umliegendes Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf 400 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell