Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht und Diebstahl von E-Scooter

Aalen (ots)

Mainhardt: Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 10 Uhr und 15 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Mönchstraße geparkten Mercedes und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Crailsheim: Diebstahl von E-Scooter

Am Mittwoch zwischen 19:30 und 20:00 Uhr wurde in der Wilhelmstraße auf der Höhe einer Bäckerei ein E-Scooter der Marke Karcher entwendet. Das Gefährt war mit dem amtlichen Kennzeichen 022-HWX für 2025 gekennzeichnet. Personen, welchen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit Hinweisen unter der 07951 4800 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell