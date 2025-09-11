PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht und Diebstahl von E-Scooter

Aalen (ots)

Mainhardt: Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 10 Uhr und 15 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Mönchstraße geparkten Mercedes und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Crailsheim: Diebstahl von E-Scooter

Am Mittwoch zwischen 19:30 und 20:00 Uhr wurde in der Wilhelmstraße auf der Höhe einer Bäckerei ein E-Scooter der Marke Karcher entwendet. Das Gefährt war mit dem amtlichen Kennzeichen 022-HWX für 2025 gekennzeichnet. Personen, welchen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit Hinweisen unter der 07951 4800 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 16:05

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall im Kreuzungsbereich

    Aalen (ots) - Rosengarten: Unfall im Kreuzungsbereich Am Mittwochnachmittag gegen 15:10 Uhr befuhr ein 22-jähriger Fahrer eines Ford-Kleintransporters einen landwirtschaftlichen Weg und wollte von diesem die K2594 überqueren um auf die K2591 in Richtung Kastenhof einzufahren. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 70-jährigen Renault-Fahrer, welcher auf der K2594 von Hohenholz in Richtung Rieden unterwegs war. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren