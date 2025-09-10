PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Ladendetektiv verletzt, Unfallflucht und Brand eines Schweinestalls

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Ladendetektiv verletzt

Am Dienstagabend gegen 17:20 Uhr tauschte ein 37-jähriger Mann die Preisetikette an zwei Playstationspielen in einem Elektronikgeschäft im Steinbeisweg aus. Als der Mann an der Kasse bezahlen wollte, fiel der Betrug auf und der Mann wurde durch den Ladendetektiv aufgehalten. Hier lieferte er sich mit diesem eine körperliche Auseinandersetzung, beleidigte den 27-jährigen Ladendetektiv und schlug ihm mit dem Fuß gegen den Kopf. Auch die eingesetzten Polizeibeamten bedrohte er. Gegen den 37-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Crailsheim: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 07:20 Uhr und 17 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Worthingtonstraße geparkten VW am linken Außenspiegel. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Rot am See: Brand eines Schweinestalls

Am Dienstagabend gegen 23 Uhr brach aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer in einer Scheune in der Wiesenbacher Straße aus. Die Scheune, in welcher landwirtschaftliche Arbeitsmaschinen gelagert wurden geriet in Vollbrand. Anschließend griffen die Flammen auf einen nebenstehenden Schweinestall über. In diesem befanden sich zwischen 40 und 50 Schweine, welche durch die Flammen verstarben. Die Feuerwehr, welche mit etwa 90 Einsatzkräften vor Ort war, konnte ein übergreifen auf ein dortiges Wohnhaus verhindern. Der Brand konnte mittlerweile durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf etwa 1 000 000 Euro. Die beiden brennenden Gebäude sind vollständig abgebrannt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren