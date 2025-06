POL-PPKO: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Nordschleife

Koblenz (ots) - Am Donnerstag 26.06.2025, gegen ca. 17:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz der Herz-Jesu-Kirche in Koblenz zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Heute Nachmittag meldete sich der Unfallverursacher bei der Polizei und zeigte den Vorfall an. Bei dem geschädigten Fahrzeug soll es sich um einen braunen Audi handeln, weiteres ist hierzu nicht ...

