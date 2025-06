Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Motorradunfall mit schwerverletztem Fahrer - Zeugen gesucht

Koblenz (ots)

Am Samstag, den 28.06.2025, verunglückte ein 29-jähriger Motorradfahrer aus dem Rhein-Sieg-Kreis gegen 13.45 Uhr auf der L75 im Kurvenbereich zwischen der Landesgrenze Nordrhein-Westfalen und Schuld (RLP). Durch den Verkehrsunfall wurde der junge Mann schwerstverletzt und zur weiteren Versorgung in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen und einer möglichen Beteiligung Dritter dauern zurzeit noch an. Die Fahrbahn war zwischenzeitlich zur Verkehrsunfallaufnahme und Rettung gesperrt. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, sich mit der Polizeiinspektion Adenau in Verbindung zu setzen.

