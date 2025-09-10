Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall im Kreuzungsbereich

Aalen (ots)

Rosengarten: Unfall im Kreuzungsbereich

Am Mittwochnachmittag gegen 15:10 Uhr befuhr ein 22-jähriger Fahrer eines Ford-Kleintransporters einen landwirtschaftlichen Weg und wollte von diesem die K2594 überqueren um auf die K2591 in Richtung Kastenhof einzufahren. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 70-jährigen Renault-Fahrer, welcher auf der K2594 von Hohenholz in Richtung Rieden unterwegs war. Es kam zum Crash zwischen den beiden Fahrzeugen. Hierbei wurde der Renault von der Fahrbahn abgewiesen und kam in einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Der 70-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und hierbei schwer verletzt. Er konnte durch die Feuerwehr, welche mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort war, befreit werden und kam anschließend zur Behandlung in eine Klinik. Der 21-jährige Beifahrer im Ford wurde ebenfalls leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 30 000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell