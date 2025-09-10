Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brennende Waldarbeitsmaschine - Unfallfluchten - Sachbeschädigung - Einbruch

Aalen (ots)

Adelmannsfelden: Brennende Waldarbeitsmaschine

Am Mittwochmorgen um kurz vor 9 Uhr wurde das Polizeipräsidium Aalen über eine brennende Waldarbeitsmaschine, einen sogenannten Harvester, informiert. Das brennende Fahrzeug konnte durch die Einsatzkräfte im Wald, im Flurstück Giesteichweg, festgestellt werden. Durch die Feuerwehren Bühlerzell, Abtsgmünd und Pommertsweiler, die mit sieben Fahrzeugen und 44 Wehrleuten vor Ort kamen, konnte das Feuer nach etwa 3 Stunden gelöscht werden. Durch das Feuer wurde der Harvester komplett zerstört. Der Schaden wird auf etwa 1,2 Millionen Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Aalen: Unfallflucht

Am Mittwoch um 9:40 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die B290 aus Richtung Ellwangen kommend. An der Einmündung zur B29 bog der silberfarbene PKW nach rechts in Richtung Aalen ab. Hierbei missachtete der Fahrer einen vorfahrtsberechtigten LKW, welcher auf der B29 von Westhausen in Richtung Aalen fuhr. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Trotz dieses Unfalls setzte der PKW-Lenker seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten ich beim Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 zu melden.

Ellwangen: Sachbeschädigung

An einem VW, der zwischen Dienstag, 21 Uhr und Mittwoch, 8:15 Uhr, auf einem Kundenparkplatz eines Discounters in der Haller Straße abgestellt war, wurde in dieser Zeit die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 entgegen.

Lorch: Einbruch

Am Mittwoch um kurz vor 3 Uhr wurde ein Fenster sowie eine Terrassentür zu einer Gaststätte im Hetzenhof aufgehebelt, die Räumlichkeiten betreten und diverse Schubladen durchwühlt. Entwendet wurde vermutlich nichts. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172 7315 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Dienstag um 12 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit seinem VW die Auffahrt zu einem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Hauptstraße. Hier kam ihm ein silberfarbenes Mercedes-Cabriolet entgegen, dessen Fahrer zu weit links fuhr und den Außenspiegel des VW streifte. Ohne anzuhalten setzte der Mercedesfahrer seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 zu melden.

