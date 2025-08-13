Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Betrunken verunfallt und geflohen; A 7/Bispingen: Mit Warnbaken kollidiert; Munster: Fahrrad übersehen; Schneverdingen: Einbruch in zwei Geschäfte

Heidekreis (ots)

12.08.2025 / Betrunken verunfallt und geflohen

Munster: Am Dienstagabend kam es im Achterweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 59-Jähriger kurz vor 22:00 Uhr beim Rückwärtsfahren mit einem Auto das geparkte Auto eines 64-Jährigen beschädigte. Als er von Zeugen darauf angesprochen wurde, zeigte sich der Fahrer uneinsichtig und verließ den Unfallort fluchtartig. Alarmierte Einsatzkräfte konnten den 59-Jährigen daraufhin an seiner Wohnanschrift antreffen. Das beschädigte Auto stand dort ebenfalls. Bei dem 59-Jährigen konnte zudem ein starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab daraufhin einen Wert von 1,2 Promille. Da der Fahrer angab, erst nach der Ankunft an seiner Wohnanschrift getrunken zu haben, wurden ihm zwei Blutproben mit einem zeitlichen Abstand von 30 Minuten entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

12.08.2025 / Mit Warnbaken kollidiert

A 7/Bispingen: Ein 81-Jähriger, der die A 7 in Fahrtrichtung Hamburg mit einem Auto befuhr, übersah am Dienstagabend gegen 20:30 Uhr eine Sperrung des linken Fahrstreifens zwischen den Anschlussstellen Schneverdingen und Bispingen, die dort aufgrund einer Baustelle eingerichtet war. Er überfuhr sämtliche Warnbaken und verletzte sich hierdurch leicht. Die beschädigten Warnbaken mussten durch die Baustellenfirma ersetzt werden.

12.08.2025 / Fahrrad übersehen

Munster: Als ein 32-Jähriger am Dienstagabend gegen 17:00 Uhr am Fahrbahnrand der Ernst-Pernoll-Straße hielt, um seinen 17-jährigen Beifahrer abzusetzen, achtete dieser beim Öffnen der Beifahrertür nicht auf den rückwärtigen Verkehr. Ein auf dem Radweg von hinten herannahender 55-jähriger Fahrradfahrer stieß daraufhin mit der geöffneten Tür zusammen und stürzte. Er verletzte sich leicht und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Den 17-Jährigen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

11./12.08.2025 / Einbruch in zwei Geschäfte

Schneverdingen: In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen Unbekannte in ein Schuhgeschäft in der Marktstraße ein. Hierzu öffneten diese gewaltsam ein Fenster. In Inneren durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten mehrere Gegenstände. Auch einen im Geschäft befindlichen Tresor nahmen die Täter mit. Im benachbarten Bekleidungsgeschäft kam es im selben Zeitraum zu einem Einbruchsversuch. Unbekannte versuchten ebenfalls eine Glastür gewaltsam zu öffnen. Hier scheiterten sie jedoch an der Tür. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell