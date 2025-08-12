Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Lindwedel: Autodiebe festgenommen

Heidekreis (ots)

12.08.2025 / Autodiebe festgenommen

Lindwedel: In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten ein 20-Jähriger und ein 19-Jähriger ein Auto der Marke Ford, dass auf einem Grundstück in der Hauptstraße in Hope stand. Das Fahrzeug starteten sie mit einem Schlüssel, den sie zuvor beim Durchsuchen eines ebenfalls dort stehenden, unverschlossenen Autos gefunden hatten. Zwei gestohlene Fahrräder, mit denen sie zum Tatort fuhren, ließen sie dort zurück. Die Fahrräder wurden durch alarmierte Einsatzkräfte sichergestellt. Im Verlauf des Tages meldeten sich mehrere Anwohner aus der Hauptstraße in Hope, aber auch aus Lindwedel, bei denen in der Nacht verdächtige Personen auf den Grundstücken waren. Gegen 13:30 Uhr wurde dann eine Verkehrsunfallflucht in der Straße "Zum Kiessee" in Schwarmstedt gemeldet. Am Unfallort eingetroffene Polizeikräfte wurden durch Anwohner auf den Aufenthaltsort der flüchtigen Unfallverursacher hingewiesen. An seiner Wohnanschrift in Schwarmstedt wurde der 19-Jährige daraufhin angetroffen und festgenommen. Auch der 20-Jährige konnte in der dortigen Wohnung festgenommen werden. Beide wurden zur Polizeidienststelle in Schwarmstedt verbracht. Ein bei dem 19-Jährigen durchgeführter Urintest reagierte zudem positiv auf THC. Aus diesem Grund wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Die beiden Männer erwarten nun mehrere Strafverfahren. Das Auto wurde an seinen Eigentümer übergeben.

