POL-KN: (Sulz am Neckar, K 5509
Landkreis Rottweil) Betrunken gegen Hütte gefahren (02.10.2025)
Sulz am Neckar - K 5509 (ots)
Zu einem Sachschaden von etwa 28.000 Euro und einer beschädigten Holzhütte ist es am Donnerstag, gegen 21 Uhr, auf der Kreisstraße 5509 gekommen. Aus Richtung Mühlheim war der 24-jährige Audi-Fahrer in einer Linkskurve nach rechts von der Straße geraten. Er stieß mit einem Leitpfosten und in der Folge auch mit einer Holzhütte zusammen. Durch den Aufprall verletzte sich der 26-jährige Beifahrer leicht. Beide kamen in einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Davor stellten die Beamten vor Ort allerdings fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol gefahren war. Ein Test ergab etwa 0,6 Promille. Der Führerschein musste einbehalten werden.
