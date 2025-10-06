Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Körperverletzung fordert zwei Leichtverletzte (03.10.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 16 Uhr, hat sich auf der Kreuzung Hans-Sachs- und Karlstraße eine gefährliche Körperverletzung ereignet. Nach einer verbalen Streitigkeit gingen zwei 23-Jährige und ein 50-Jähriger einen 32-Jährigen an. Dabei verletzten sowohl er, als auch einer der Angreifer sich leicht. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht notwendig. Die Ermittlungen dauern an.

