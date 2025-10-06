PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mönchweiler, L 181
Schwarzwald Baar Kreis) Auffahrunfall mit drei Beteiligten (04.10.2025)

Mönchweiler - L 181 (ots)

Ein Anhaltevorgang hat am Samstag auf der Landesstraße 181 zwischen Mönchweiler und Königsfeld zu einem Unfall mit etwa 22.000 Euro Schaden geführt. Ein 42-jähriger Peugeot-Fahrer stoppte, gegen 12 Uhr, seinen Wagen um am rechten Fahrbahnrand anzuhalten. Folgend erkannte dies ein 45-Jähriger in einem Lastwagen und bremste ebenfalls. Der Verkehrsvorgang entging jedoch einem dahinter befindlichen 47-jährigen Wohnmobilfahrer. Er prallte gegen den Lastwagen und schob diesen auf den Peugeot. Alle Drei blieben unverletzt.

