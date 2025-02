Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Zeugenaufruf

Konz (ots)

Am Dienstag, den 25.02.2025, in der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 12:30 Uhr, wurde in der Karthäuser Straße in Konz ein Pkw von einem anderen Fahrzeug beschädigt.

Der Pkw, ein roter Toyota Yaris , war am rechten Fahrbahnrand der Karthäuser Straße in Fahrtrichtung Innenstadt vor dem Anwesen 71 abgestellt. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte, den Spuren zufolge, beim Rangieren bzw. beim Ein- oder Ausparken die linke Kante am vorderen Stoßfänger des geparkten Pkw. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Am geparkten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR.

Bei dem Fahrzeug des Verursachers handelt es sich nach hiesigen Ermittlungen um einen Pkw Peugeot 308 mit schwarzen Zierleisten an den Türen.

Personen, welche Angaben zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Konz in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell