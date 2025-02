POL-PDTR: Diebstahl aus PKW -Nachtragsmeldung

Trier (ots) - Am heutigen Dienstagvormittag, dem 25. Februar, gegen 10:40 Uhr, kam es zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz an der Nelson Mandela Realschule Plus in Trier. Durch bislang unbekannte wurde im Schulgebäude Reizstoff freigesetzt. Aufgrund der zunächst unklaren Lage verließen die Schülerinnen und Schüler das Gebäude. Etwa 15 Personen wurden vor Ort ...

mehr