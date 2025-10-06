Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Einbruch in Mobilfunkladen (06.10.2025)

VS-Villingen (ots)

Einbrecher haben sich am Montag, gegen 2 Uhr, an einem Mobilfunkladen an der Niederen Straße zu schaffen gemacht. Gewaltsam verschafften sie sich Zugang in den Verkaufsraum und entwendeten mehrere Mobilfunkgeräte. Der Diebstahl- und Sachschaden dürfte sich in einem höheren vierstelligen Betrag bewegen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen (07721 / 6010) in Verbindung zu setzten.

