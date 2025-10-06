PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) Einbruch in Mobilfunkladen (06.10.2025)

VS-Villingen (ots)

Einbrecher haben sich am Montag, gegen 2 Uhr, an einem Mobilfunkladen an der Niederen Straße zu schaffen gemacht. Gewaltsam verschafften sie sich Zugang in den Verkaufsraum und entwendeten mehrere Mobilfunkgeräte. Der Diebstahl- und Sachschaden dürfte sich in einem höheren vierstelligen Betrag bewegen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen (07721 / 6010) in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren