Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Untersagung der Weiterfahrt

Speyer (ots)

Am Dienstag, den 27.05.2025, gegen 03:05 Uhr wurde ein 27-jähriger Fahrer eines VW Lupo am St.-Guido-Stifts-Platz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass beide Vorderreifen des PKW erheblich abgefahren waren. Am linken Vorderreifen schaute bereits die Karkasse heraus. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zudem wurden beide Kennzeichen sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell