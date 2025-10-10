PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: 63-Jährige versucht nach Unfall unter Alkoholeinfluss weiterzufahren - Zeuge verhindert Flucht

Hagen-Boele (ots)

Am Donnerstag (09.10.2025) vernahm ein Fußgänger gegen 18:50 Uhr einen lauten Knall in der Malmkestraße. Anschließend beobachtete er einen Dacia, der in Schlangenlinien weiterfuhr. Um eine Weiterfahrt zu verhindern, stellte der 34-Jährige sich auf die Fahrbahn und bat die Fahrerin, auf die Polizei zu warten. Die Beamten bemerkten starken Alkoholgeruch in der Nähe der 63-Jährigen, die Gleichgewichtsprobleme hatte. Ein geparkter BMW in der Nähe wurde offenbar kurz zuvor durch die Dacia-Fahrerin beschädigt. Sie war derart alkoholisiert, dass ein Test nicht möglich war. Die Polizisten ließen der Frau eine Blutprobe entnehmen, stellten ihren Führerschein sicher und legten eine Anzeige vor. (hir)

