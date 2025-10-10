Polizei Hagen

POL-HA: 63-Jährige versucht nach Unfall unter Alkoholeinfluss weiterzufahren - Zeuge verhindert Flucht

Hagen-Boele (ots)

Am Donnerstag (09.10.2025) vernahm ein Fußgänger gegen 18:50 Uhr einen lauten Knall in der Malmkestraße. Anschließend beobachtete er einen Dacia, der in Schlangenlinien weiterfuhr. Um eine Weiterfahrt zu verhindern, stellte der 34-Jährige sich auf die Fahrbahn und bat die Fahrerin, auf die Polizei zu warten. Die Beamten bemerkten starken Alkoholgeruch in der Nähe der 63-Jährigen, die Gleichgewichtsprobleme hatte. Ein geparkter BMW in der Nähe wurde offenbar kurz zuvor durch die Dacia-Fahrerin beschädigt. Sie war derart alkoholisiert, dass ein Test nicht möglich war. Die Polizisten ließen der Frau eine Blutprobe entnehmen, stellten ihren Führerschein sicher und legten eine Anzeige vor. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell