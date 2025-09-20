Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef

FW Bad Honnef: Wohnungsbrand führt zu größerem Feuerwehreinsatz

Bad Honnef, Mülheimer Straße. 19.09.2025, 22:12 Uhr (ots)

Am gestrigen Freitagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef zu einem Küchenbrand in die Mülheimer Straße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen Flammen aus einer Wohnung im zweiten Oberschoss. Umgehend wurde eine Alarmstufenerhöhung durchgeführt, um ausreichend Personal und Material an der Einsatzstelle zur Verfügung zu haben.

Ein Trupp unter Atemschutz konnte das Feuer, das sich auf die gesamte Wohnung ausgebreitet hatte, zeitnah unter Kontrolle bringen. Zwei weitere Atemschutztrupps gingen unter Atemschutz zur Kontrolle benachbarter Wohnungen und für Nachlöscharbeiten vor.

Durch den Brandschaden in der Wohnung ist diese aktuell nicht bewohnbar. Das Ordnungsamt der Stadt Bad Honnef sorgte für eine Unterbringung der Bewohner*innen in anderen Gebäudeteilen. Eine Person wurde vom Rettungsdienst gesichtet, musste allerdings nicht ins Krankenhaus transportiert werden.

Während der Einsatzmaßnahmen blieb die Mülheimer Straße voll gesperrt. Nach anderthalb Stunden war der Einsatz der Feuerwehr beendet und die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. Diese hat die Ermittlung der Brandursache übernommen.

Im Einsatz waren insgesamt rund 85 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Ordnungsamt. Die 76 Kräfte der Feuerwehr kamen aus Bad Honnef (alle drei Einheiten) und Königswinter (Altstadt, Oberdollendorf, Drohnengruppe).

