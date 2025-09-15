Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef

FW Bad Honnef: Automatischer eCall meldet Verkehrsunfall auf der A3 bei Bad Honnef - mehrere Verletzte

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Autobahn A3, Fahrtrichtung Köln. 14.09.2025, 23:49 Uhr (ots)

Am späten Sonntagabend um 23:49 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef zu einem Verkehrsunfall auf die A3 in Fahrtrichtung Köln alarmiert. Ein automatischer eCall meldete einen Zusammenstoß zwischen der Anschlussstelle Bad Honnef/Linz und dem Rastplatz Logebachtal Ost. Vor Ort konnten zwei verunfallte Fahrzeuge auf der linken Spur vorgefunden werden.

Insgesamt sieben Personen wurden durch das Unfallgeschehen verletzt. Aufgrund dieser Erkenntnis wurde das rettungsdienstliche Alarmstichwort erhöht und insgesamt fünf Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie die rettungsdienstliche Einsatzführung (Leitender Notarzt, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Ärztlicher Leiter Rettungsdienst) kamen zur Einsatzstelle.

Die Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle großräumig aus, stellte den Brandschutz sicher, nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf und entfernte Trümmerteile von der Fahrbahn. Die verletzten Personen wurden durch den Rettungsdienst behandelt und in Krankenhäuser transportiert.

Gegen 1:15 Uhr konnte die Feuerwehr ihren Einsatz beenden, die Autobahn blieb für die Dauer der Unfallaufnahme durch die Polizei noch etwa eine weitere Stunde gesperrt.

Feuerwehrseitig waren 16 Einsatzkräfte aus Bad Honnef-Aegidienberg und vom Führungsdienst im Einsatz. Außerdem ca. 20 Kräfte vom Rettungsdienst.

In diesem Fall hat der eCall zuverlässig funktioniert und der Leitstelle unmittelbar nach dem Zusammenstoß die notwendigen Koordinaten zum Unfallort übermittelt. So konnten die Einsatzkräfte ohne Zeitverzug alarmiert werden. Weitere Informationen zum eCall finden sich beispielsweise beim ADAC unter: https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/unfall-schaden-panne/unfall/ecall/.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef, übermittelt durch news aktuell