POL-HA: Brand einer Parkbank Im Busohl

Am Freitagabend, 10.10.2025, gegen 18:30 Uhr, meldeten Zeugen eine brennende Parkbank auf einem angrenzenden Feldweg in der Straße "Dünne Eichen" in Hagen-Eilpe - am dortigen Busohlbach. Das Feuer musste durch die Feuerwehr gelöscht werden; die Holzbank wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Spaziergänger teilten der Polizei vor Ort mit, dass sie zuvor Kinder mit Cityrollern an der Parkbank gesehen hätten. Weitergehende Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Hinweise bitte an die Polizei Hagen, Tel.: 02331-986-2060. (Kli.)

