Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Seestraße - Radfahrer verletzt (19.05.2025)

Reichenau (ots)

Verletzungen erlitten hat ein Radfahrer bei einem Unfall auf der Seestraße am Montagmittag. Ein 70-Jähriger fuhr mit einem Skoda Yeti auf der Seestraße. Auf Höhe der Hausnummer 9 blinkte er nach links um in einer Seitenstraße zu wenden. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß mit einem 72-jährigen Radler, der das abbiegende Auto zeitgleich links überholte. Der Mann stürzte und verletzte sich dabei. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Am Auto entstand infolge der Kollision ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

