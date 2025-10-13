Polizei Hagen

POL-HA: 81-jähriger Autofahrer kollidiert mit geparktem Wagen auf Tankstellengelände

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Ein Senior fuhr am Samstag (11.10.2025) auf das Tankstellengelände in Hohenlimburg und stieß gegen einen geparkten BMW, der dadurch beschädigt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge sind körperliche Beeinträchtigungen des 81-Jährigen ursächlich für den Unfall.

Der Mann begab sich mit seinem Saab 9-3 um etwa 19.25 Uhr auf das Tankstellengelände an der Elseyer Straße. Dort beabsichtigte er, an einem BMW 530i vorbeizufahren, der neben einer Tanksäule geparkt war. Im Zuge dessen kollidierte der Senior jedoch mit dem BMW und verursachte leichte Deformationen und Kratzer im linken Bereich des Hecks. Anschließend setzte der 81-Jährige seinen Wagen zurück. Der Halter des BMW bemerkte den Unfall und meldete diesen der Polizei. Einsatzkräfte erschienen vor Ort und stellten im Rahmen der Unfallaufnahme fest, dass der Senior starke körperliche Beeinträchtigungen aufwies und lediglich mit einem Gehstock laufen konnte. Zudem gelang es ihm nicht, ohne weiteres in sein Auto ein- und wieder auszusteigen. Aufgrund dessen stellten die eingesetzten Beamten den Führerschein des Seniors sicher und untersagten ihm das Führen von Kraftfahrzeugen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell