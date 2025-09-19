PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250919.3 Sankt Michaelisdonn: Mietstreitigkeiten laufen aus dem Ruder

Sankt Michaelisdonn (ots)

Am Donnerstagabend ist es in Sankt Michaelisdonn zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Personen gekommen, die nach derzeitigen Erkenntnissen für einen Mann und eine Frau mit Verletzungen endete. Der genaue Geschehensablauf bleibt zu klären.

Gegen 18.25 Uhr gerieten ein Rentner, zwei seiner Angehörigen und sein Mieter in Mietstreitigkeiten. Im Verlauf des Disputs kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, unter anderem unter Einsatz einer Mistgabel und von Steinen. Wer gegen wen und womit die Hände erhob, ließ sich durch die eingesetzten Beamten direkt vor Ort nicht abschließend klären. Während die Hauptbeteiligten, der Senior und sein Mieter, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort verblieben, kamen der 52-jährige Mann und seine Frau in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen wegen der Körperverletzungsdelikte dauern an, weitere Details können aktuell nicht genannt werden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

