Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250918.3 Sankt Michaelisdonn: Kontrolle des Waffen- und Messerverbots am Bahnhof

Sankt Michaelisdonn (ots)

Bereits am vergangenen Freitag haben Beamte der Polizeistation Marne gemeinsam mit Einsatzkräften des Bundespolizeireviers Brunsbüttel das Waffen- und Messerverbot im öffentlichen Personennahverkehr überwacht.

Hintergrund waren die Stärkung der Sicherheit im ÖPNV und die seit Oktober 2024 geltenden Regelungen des Waffengesetzes, die das Mitführen von Waffen und Messern im Personenfernverkehr untersagen. Zusätzlich regelt die seit dem 23. Dezember 2024 gültige "Landesverordnung über das Führen von Waffen und Messern in Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennahverkehrs" für Schleswig-Holstein, dass Messer nicht griffbereit mitgeführt werden dürfen. In der Zeit von 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr überprüften drei Beamte aus Marne und zwei Bundespolizisten rund 30 Personen am Bahnhof in Sankt Michaelisdonn. Waffen und Messer stellten sie dabei erfreulicherweise nicht fest, allerdings nahmen sie einem 17-Jährigen zwei Joints und eine Vape ab.

Der Großteil der Kontrollierten zeigte Verständnis für die Maßnahme. Auch künftig wird die Marner Polizei den ÖPNV an Bahnhöfen kontrollieren. In diesem Zusammenhang weist sie darauf hin, dass Reisende, die aus beruflichen Gründen oder zur Brauchtumspflege, zur Jagd oder zur Ausübung ihres Sports Messer benötigen, diese ausschließlich nicht griffbereit mitführen dürfen. Bestenfalls sollten besagte Personen Messer in einer geschlossenen Tasche oder in einem geschlossenem Rucksack verwahren.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell