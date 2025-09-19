PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250919.2 Hohenfelde (Kr. Steinburg): Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen

Hohenfelde (Kreis Steinburg) (ots)

Am gestrigen Abend hat sich in Hohenfelde ein Verkehrsunfall unter Beteiligung von fünf Fahrzeugen ereignet. Unfallursächlich war nach derzeitigen Erkenntnissen ein medizinischer Notfall. Zwei Personen kamen mit Verletzungen in ein Krankenhaus, es entstand erheblicher Sachschaden.

Ein 57-Jähriger war kurz vor 20.00 Uhr auf der Landesstraße 112 in Hohenfelde aus Richtung Steinburg kommend in Fahrtrichtung Westerhorn unterwegs. Aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor er nach eigenen Angaben das Bewusstsein und die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge touchierte er zunächst einen entgegenkommenden Laster sowie den nachfolgenden Wagen. Anschließend geriet er auf die Gegenfahrbahn, kollidierte frontal mit einem stehenden Auto und im weiteren Verlauf mit einem weiteren entgegenkommenden Fahrzeug. Schließlich prallte der Ford gegen eine Hauswand und kam zum Stillstand.

Es entstand erheblicher Sachschaden von noch unbekannter Höhe. Der Unfallverursacher sowie der Insasse eines beteiligten Wagens kamen mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Weitere Details können zum jetzigen Zeitpunkt nicht mitgeteilt werden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 11:04

    POL-IZ: 250919.1 Hemmingstedt: Kurzfristige Sperrung der Bundesstraße 5 am Nachmittag

    Hemmingstedt (ots) - Am heutigen Nachmittag findet in Hemmingstedt kurzfristig die Entschärfung einer Fliegerbombe durch den Kampfmittelräumdienst statt. Nur wenige Haushalte müssen ihre Wohnungen verlassen, allerdings führt die Entschärfung zu einer temporären Vollsperrung der Bundesstraße 5 zwischen Hemmingstedt und Meldorf. Nach der Entdeckung der britischen ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 15:17

    POL-IZ: 250918.2 Hennstedt (Dithmarschen): Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

    Hennstedt (ots) - Von gestern auf heute haben Unbekannte an der Gemeinschaftsschule in Hennstedt mehrere Scheiben zerstört und dadurch einen Schaden von einigen tausend Euro angerichtet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Randalierer geben können. In der Zeit von Mittwoch, 18.00 Uhr, bis Donnerstag, 07.30 Uhr, begaben sich Personen auf das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren