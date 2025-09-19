Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250919.2 Hohenfelde (Kr. Steinburg): Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen

Hohenfelde (Kreis Steinburg) (ots)

Am gestrigen Abend hat sich in Hohenfelde ein Verkehrsunfall unter Beteiligung von fünf Fahrzeugen ereignet. Unfallursächlich war nach derzeitigen Erkenntnissen ein medizinischer Notfall. Zwei Personen kamen mit Verletzungen in ein Krankenhaus, es entstand erheblicher Sachschaden.

Ein 57-Jähriger war kurz vor 20.00 Uhr auf der Landesstraße 112 in Hohenfelde aus Richtung Steinburg kommend in Fahrtrichtung Westerhorn unterwegs. Aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor er nach eigenen Angaben das Bewusstsein und die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge touchierte er zunächst einen entgegenkommenden Laster sowie den nachfolgenden Wagen. Anschließend geriet er auf die Gegenfahrbahn, kollidierte frontal mit einem stehenden Auto und im weiteren Verlauf mit einem weiteren entgegenkommenden Fahrzeug. Schließlich prallte der Ford gegen eine Hauswand und kam zum Stillstand.

Es entstand erheblicher Sachschaden von noch unbekannter Höhe. Der Unfallverursacher sowie der Insasse eines beteiligten Wagens kamen mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Weitere Details können zum jetzigen Zeitpunkt nicht mitgeteilt werden.

Merle Neufeld

