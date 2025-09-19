Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250919.1 Hemmingstedt: Kurzfristige Sperrung der Bundesstraße 5 am Nachmittag

Hemmingstedt (ots)

Am heutigen Nachmittag findet in Hemmingstedt kurzfristig die Entschärfung einer Fliegerbombe durch den Kampfmittelräumdienst statt. Nur wenige Haushalte müssen ihre Wohnungen verlassen, allerdings führt die Entschärfung zu einer temporären Vollsperrung der Bundesstraße 5 zwischen Hemmingstedt und Meldorf.

Nach der Entdeckung der britischen 500-Pfund-Fliegerbombe am heutigen Morgen auf einem Feld in Hemmingstedt nahe Heide kommt der Kampfmittelräumdienst noch heute zum Einsatz. Die Entschärfung ist nach aktuellem Stand für 14.20 Uhr geplant. Im Evakuierungsgebiet befinden sich vier landwirtschaftliche Betriebe, deren Räumung erforderlich ist. Darüber hinaus erfolgt die Sperrung der B 5 im oben bezeichneten Streckenabschnitt gegen 14.00 Uhr für voraussichtlich eine Stunde. Verkehrsteilnehmer werden daher gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren.

