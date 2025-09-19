PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250919.1 Hemmingstedt: Kurzfristige Sperrung der Bundesstraße 5 am Nachmittag

Hemmingstedt (ots)

Am heutigen Nachmittag findet in Hemmingstedt kurzfristig die Entschärfung einer Fliegerbombe durch den Kampfmittelräumdienst statt. Nur wenige Haushalte müssen ihre Wohnungen verlassen, allerdings führt die Entschärfung zu einer temporären Vollsperrung der Bundesstraße 5 zwischen Hemmingstedt und Meldorf.

Nach der Entdeckung der britischen 500-Pfund-Fliegerbombe am heutigen Morgen auf einem Feld in Hemmingstedt nahe Heide kommt der Kampfmittelräumdienst noch heute zum Einsatz. Die Entschärfung ist nach aktuellem Stand für 14.20 Uhr geplant. Im Evakuierungsgebiet befinden sich vier landwirtschaftliche Betriebe, deren Räumung erforderlich ist. Darüber hinaus erfolgt die Sperrung der B 5 im oben bezeichneten Streckenabschnitt gegen 14.00 Uhr für voraussichtlich eine Stunde. Verkehrsteilnehmer werden daher gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 15:17

    POL-IZ: 250918.2 Hennstedt (Dithmarschen): Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

    Hennstedt (ots) - Von gestern auf heute haben Unbekannte an der Gemeinschaftsschule in Hennstedt mehrere Scheiben zerstört und dadurch einen Schaden von einigen tausend Euro angerichtet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Randalierer geben können. In der Zeit von Mittwoch, 18.00 Uhr, bis Donnerstag, 07.30 Uhr, begaben sich Personen auf das ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 11:21

    POL-IZ: 250918.1 Trennewurth: Schwerer Unfall am gestrigen Nachmittag

    Trennewurth (ots) - Am Mittwochnachmittag hat sich in Trennewurth ein Verkehrsunfall zwischen einem Microcar und einem Motorrad ereignet. Der Zweiradfahrer erlitt dabei schwere, der Autofahrer leichte Verletzungen. Gegen 17.00 Uhr war ein 17-Jähriger mit seinem Leicht-Kraftfahrzeug auf der Straße Trennewurtherneuendeich aus Richtung Helserdeich kommend in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren