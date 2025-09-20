POL-OL: ++Zeugin mit Kind stellt Täterin++

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

Oldenburg (ots)

++Zeugin mit Kind stellt Täterin++ Am Samstag kommt es gegen 11:30 Uhr zu einem Diebstahl in einem Bekleidungsgeschäft in der Eichenstraße. Eine Zeugin, die gerade mit ihrem Kleinkind im PKW unterwegs ist, beobachtet die Tatausführung und verfolgt die Täterin mit ihrem Fahrzeug. Als die Täterin sich wenig später in der Nähe eines Gebüsches verstecken will, stellt die Zeugin die Täterin zur Rede. Die Täterin lässt das Diebesgut fallen und flüchtet schließlich vor der Zeugin. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, kann die Täterin nicht mehr gestellt werden. Dank des beherzten und mutigen Eingreifens der jungen Mutter, konnten die Polizeibeamte das Diebesgut (Jacken im Wert von insgesamt 200,00 Euro) dem Bekleidungsgeschäft zurückbringen. Etwaige Zeugen, die Hinweise auf die Täterin geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter Tel: 0441/7904115 zu melden.

