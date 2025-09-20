PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Zeugin mit Kind stellt Täterin++

Oldenburg (ots)

++Zeugin mit Kind stellt Täterin++ Am Samstag kommt es gegen 11:30 Uhr zu einem Diebstahl in einem Bekleidungsgeschäft in der Eichenstraße. Eine Zeugin, die gerade mit ihrem Kleinkind im PKW unterwegs ist, beobachtet die Tatausführung und verfolgt die Täterin mit ihrem Fahrzeug. Als die Täterin sich wenig später in der Nähe eines Gebüsches verstecken will, stellt die Zeugin die Täterin zur Rede. Die Täterin lässt das Diebesgut fallen und flüchtet schließlich vor der Zeugin. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, kann die Täterin nicht mehr gestellt werden. Dank des beherzten und mutigen Eingreifens der jungen Mutter, konnten die Polizeibeamte das Diebesgut (Jacken im Wert von insgesamt 200,00 Euro) dem Bekleidungsgeschäft zurückbringen. Etwaige Zeugen, die Hinweise auf die Täterin geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter Tel: 0441/7904115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Einsatz- und Streifendienst 2
Dienstschichtleiter
Telefon: 0441/7904217
https://bit.ly/2tdxQao


Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
