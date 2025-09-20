Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Verkehrsunfall zwischen Fußgänger uns PKW; Zeugen gesucht++

Oldenburg (ots)

Am Samstag ereignete sich um 12:28 Uhr ein Verkehrsunfall an der Einmündung Bahnhofsallee/Carl-Friedrich-Gauß-Straße. Ein 78-jähriger Fußgänger wollte mit seinem Rollator die Einmündung in stadtauswärtige Richtung passieren und wurde von einem 24-jährigen Autofahrer übersehen. Der Fußgänger stürzte und zog sich eine Kopfverletzung zu. Unbeteiligte Personen eilten dem Fußgänger und PKW-Fahrer zur Hilfe und verständigten Rettungsdienst und Polizei. Der Fußgänger wurde im Anschluss zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert. Aufgrund widersprüchlicher Angaben zum Hergang des Verkehrsunfalles, werden Zeuge/Ersthelfer, dessen Personalien bislang noch nicht erhoben werden konnten, gebeten sich bei der Polizei unter Tel: 0441/7904115 zu melden.

